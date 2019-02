Houston-Star Harden zum 30. Mal en suite mit mindestens 30 Punkten

Houston (Texas)/Oklahoma City (Oklahoma)/Cleveland (Ohio) – James Harden spielt in der National Basketball Association (NBA) weiter groß auf. Der 29-Jährige mit dem markanten Vollbart erzielte beim 120:104-Heimsieg der Houston Rockets über die Dallas Mavericks 31 Punkte, womit er zum 30. Mal in Serie die 30-Zähler-Marke knackte. Harden fehlen aber noch immer 35 weitere solche Leistungen auf den NBA-Rekord von Wilt Chamberlain (65 in der Saison 1961/62).

Dafür fiel in der Nacht am Montagabend (Ortszeit) eine andere Chamberlain-Bestmarke. Russell Westbrook verbuchte beim 120:111-Heimerfolg von Oklahoma City Thunder gegen die Portland Trail Blazers mit 21 Punkten, 14 Rebounds und elf Assists sein zehntes Triple-Double en suite. Der bisherige NBA-Rekord von Chamberlain stammte mit neun aus dem Jahr 1968. Matchwinner für „OKC“ war jedoch einmal mehr All-Star Paul George, der mit 47 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists ebenfalls ein Triple-Double auflegte.

Einen Negativ-Club-Rekord setzte es indes für die New York Knicks, die im „Kellerderby“ der Eastern Conference beim Vorjahresfinalisten Cleveland Cavaliers 104:107 verloren. Es war die bereits 17. Niederlage en suite für das Traditionsteam aus dem „Big Apple“. (APA)

Montag-Ergebnisse der NBA: Toronto Raptors - Brooklyn Nets 127:125, Denver Nuggets - Miami Heat 103:87, Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 99:112, Houston Rockets - Dallas Mavericks 120:104, Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 130:120, Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 120:111, Cleveland Cavaliers - New York Knicks 107:104, Detroit Pistons - Washington Wizards 121:112, Indiana Pacers - Charlotte Hornets 99:90