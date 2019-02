Formel 1 auch wieder auf Sky zu sehen: Vertrag für 2019 und 2020

Die Formel 1 ist nach einem Jahr Pause heuer wieder im Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Die neue Vereinbarung gelte für 2019 und 2020, teilte die Königsklasse des Motorsports am Dienstag in einer Aussendung mit. Eröffnet wird die 21 Rennen umfassende Formel-1-Saison 2019 am 17. März in Melbourne mit dem Grand Prix von Australien. Die WM-Läufe werden auch vom ORF und von RTL live übertragen. (APA)