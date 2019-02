Für Schwazer Handballer war beim Meister nichts zu holen

Im zweiten Spiel der Qualifikations-Runde in der Handball Liga Austria spielte Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag beim Meister, den Fivers Margareten, vor. Und nach der Auftaktniederlage gegen Ferlach war auch in der Hollgasse nichts zu holen – die Knappenstädter mussten sich klar mit 25:32 (10:16) beugen.

In einer schwachen ersten Halbzeit, in der weder die Deckung noch das Angriffsspiel so recht funktionierte, rissen die Tiroler einen Sechs-Tore-Rückstand auf. Coach Frank Bergemann musste in der Pause in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn Topscorer Sebastian Spendier (8 Tore) und Co. kamen nach der Pause sogar einmal bis auf zwei Tore (18:20 nach 41 Minuten) heran.

Im Finish zog der amtierende Meister, der überraschenderweise nach dem Grunddurchgang auch in der unteren Tabellenhälfte gelandet war, aber wieder davon und fixierte einen klaren 32:25-Erfolg. Im dritten Match gegen Leoben (23.2.) müssen die Knappenstädter im Kampf um ein Play-off-Ticket zuhause anschreiben.

„Wir haben das Spiel in den ersten 20 Minuten verloren“, sprach Bergemann am Freitag. „Positiv war, dass wir den Kopf in der zweiten Halbzeit hoch gehalten haben.“ (lex)