Feier auf seiner Motor Ranch: Die „46“ Valentino Rossi ist 40

Wien — Die „46" ist Vierzig. Motorrad-Superstar Valentino Rossi hat wenige Wochen vor dem WM-Start am 10. März in Doha und damit in seine 20. Saison in der Zweirad-Topkategorie den runden Geburtstag zu Hause auf seiner privaten Motor Ranch in Tavullia in Italien verbracht. Der Yamaha-Werksfahrer wird noch bis zumindest 2020 antreten und hofft noch immer auf einen zehnten WM-Titel.

Rossi ist einer der größten Sportstars weltweit, ein Publikumsliebling und trotz seiner sieglosen Vorjahres-Saison und des bereits zehn Jahre (2009) zurückliegenden letzten WM-Titels neben dem spanischen Serien-Weltmeister Marc Marquez nach wie vor der Top-Star der MotoGP-Szene. Der „Doktor" genannte Motorradpilot ist seit 23 Jahren in der Straßen-WM aktiv, hat in insgesamt 383 Grand-Prix-Rennen 115 Siege und 232 Podestplätze geholt. Mehr WM-Titel (15) und Siege (122) hat nur Rekord-Weltmeister und Landsmann Giacomo Agostini. Rossi wird dennoch vielfach als „The GOAT" (Greatest Of All Time) bezeichnet.

Auge auf den Nachwuchs

Eines der Merkmale des am 16. Februar 1979 in Urbino geborenen Valentino Rossi ist, dass er mit der Nummer 46 startet, mit der schon sein Vater Graziano gefahren ist. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange fahren werde", sagte „Vale" in einem italienischen Radiosender. Eine illustre Fan-Gemeinde von Agostini über Lewis Hamilton, Kimi Räkkönen, Sebastien Loeb, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Diego Maradona bis zu Sänger Lorenzo Jovanotti gratulierte via Internet:





Rossi kümmert sich mit seiner 2013 gegründeten VR46-Akademie längst auch gezielt um den italienischen Nachwuchs. Geschult wird auch auf der „Ranch", einer privaten Dirtbike-Strecke in Tavullia inmitten von Wein und Olivenbäumen, zu der man nur mit Einladung Zutritt hat. Mit Francesco Bagnaia hat es 2019 der zweite Pilot nach Franco Morbidelli aus dem VR46-Camp in die MotoGP geschafft. Auch Marco Bezzecchi, 2019 Pilot des KTM Tech3-Teams in der Moto2, ist Mitglied der Rossi-Akademie. (APA)