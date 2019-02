Wechsel von Technikchef Key von Toro Rosso zu McLaren fix

Der Wechsel in der Formel 1 von Technikchef James Key von Toro Rosso zu McLaren ist endlich fixiert worden. Der Brite wird aus seinem Vertrag mit dem Zweier-Team von Red Bull vorzeitig entlassen und beginnt seine Tätigkeit bei McLaren am 25. März. Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2019 beginnt am 17. März in Australien. Key gilt mit 20 Jahren Erfahrung als einer der fundiertesten F1-Techniker.

Beim in Faenza in Italien ansässigen Team Toro Rosso will man künftig noch mehr Synergien zum großen Schwesternteam Red Bull Racing schaffen. Da auch das austro-britische Team ab 2019 mit Honda-Motoren fährt, wird die engere Zusammenarbeit noch sinnvoller. Key wird bei Toro Rosso von Jody Egginton ersetzt. (APA)