Ex-Langläufer wieder frei: Dürr betrieb bis zuletzt Eigenblutdoping

Innsbruck – Johannes Dürr ist wieder auf freiem Fuß. Der Ex-Langläufer war am Dienstagmittag festgenommen worden. In den späten Abendstunden wurde der 31-Jährige nach seiner Einvernahme wieder enthaftet. Dies gab die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.

„Neben dem Verdacht, dass er andere Sportler an den Erfurter Sportmediziner vermittelt habe, haben die Ermittlungen zuletzt den Verdacht ergeben, dass Dürr selbst auch bis vor kurzem Eigenblutdoping betrieben hat und sich dabei von diesem Arzt behandeln ließ“, hieß es darin. Da der Langläufer zur Finanzierung seines geplanten Comebacks Crowdfunding betrieben habe, bestehe der Verdacht des Sportbetrugs.

Dürr habe abgestritten, andere an den Sportmediziner Mark S. aus Erfurt, der in Deutschland in Haft ist, vermittelt zu haben. „Er hat aber zugegeben seit Jahren und bis zuletzt Eigenblutdoping betrieben zu haben“, teilte Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft mit. „Dass er sich damit unrechtmäßig bereichert hätte, bestritt er, weil er für finanzielle Unterstützungen auch jeweils entsprechende Leistungen erbracht hätte.“

Der Verdacht des Sportbetrugs werde weiter geprüft. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

Dürr war am späten Dienstagvormittag in Innsbruck festgenommen worden - die TT berichtete. Nach der Vernehmung habe er wieder enthaftet werden können. Derzeit sei nicht davon auszugehen, dass der Ex-Langläufer die weiteren Ermittlungen auf freiem Fuß beeinträchtige. (TT.com)