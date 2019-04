Deutscher Basketball-Bundesligist verpflichtet RTL-„Bachelor“

Aus der Dating-Show zurück in die Basketball-Bundesliga geht es für „Bachelor“ Andrej Mangold. Der 32-Jährige schließt sich den Frankfurt Skyliners und spielt damit ab sofort wieder professionell Basketball, gab der Verein bekannt. Der frühere Nationalspieler erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Mangold hatte zuletzt in der RTL-Show „Der Bachelor“ Bekanntheit erlangt und hielt sich in dieser Phase individuell fit. Sein letztes Engagement in der Bundesliga in Würzburg endete im November 2017.

Frankfurts Cheftrainer Gordon Herbert glaubt trotz der langen Pause an die Stärken des 32 Jahre alten Guards und lobte ihn als „guter Verteidiger und Mannschaftskollege, der Dinge erledigt, die nicht in den Statistiken auftauchen“. Sein Comeback könnte der 205-malige BBL-Spieler Mangold am 18. April gegen Brose Bamberg feiern. (TT.com)