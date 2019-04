Der Meister bekam in Innsbruck eine Lehrstunde von den Alpenvolleys

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Ein „Volleyball-Feeling“ längst vergangener Tage wehte am Mittwoch durch die Innsbrucker Olympiahalle. Wie zu besten Champions-League-Zeiten unterstützten 2000 Fans lautstark die heimischen Akteure am glänzenden Parkett im Halbfinale gegen den Titelverteidiger der deutschen Liga. Das Tiroler Publikum feierte sich und vor allem die Hypo Tirol Alpenvolleys Unterhaching. Denn die servierten dem Anhang gleich einen 3:1-Heimerfolg im ersten von fünf möglichen Duellen.

Die Dunkelblauen versuchten von Beginn an klarzumachen, wer der Hausherr ist. Mit viel Risiko beim Service und einer stark verbesserten Annahme gegenüber dem Viertelfinale blieben die Tiroler von Beginn am Meister dran. Man schenkte sich auf beiden Seiten nichts und erst gegen Ende des ersten Durchgangs konnten die Alpenvolleys einen kleinen Vorsprung herausholen. Doch bei 24:22, 25:24 und 26:25 versagten zunächst noch die Nerven, ehe Hypos Kirill Klets mit einem starken Service den Satz (28:26) doch noch zumachte.

Mit der Führung im Rücken starteten die Innsbrucker dementsprechend selbstbewusst in den zweiten Durchgang und zogen gleich einmal auf 7:2 davon. Berlin wankte zu dem Zeitpunkt gehörig – der im Jänner noch schnell verpflichtete russische Aufspieler Grankin konnte seine Angreifer noch so gut in Position bringen, man scheiterte ein ums andere Mal am dunkelblauen Block.

Wenig später leuchtete ein 14:9 von der Anzeigetafel. Die Miene des Berlin-Trainers Enard Cédric war dementsprechend finster. Der Franzose hoffte auf einen Einbruch der Gastgeber, kaute unentwegt auf seinem Kugelschreiber herum und versuchte seine Volleyballer mit lauten Kommandos aufzuwecken. Doch mehr als eine Ergebniskorrektur war für die Orangen nicht drinnen: Mit 25:20 und einer 2:0-Satzführung ging es für Hypo komfortabel in die kurze Pause.

Doch während der Nachwuchs des Turnvereins ITV den Zuschauern eine sehenswerte Trampolin-Show lieferte, fand Headcoach Cédric offenbar doch noch die richtigen Worte. Denn seine Stars wachten nach einem 3:7-Rückstand auf und kämpften sich mit einem 25:23 zurück in das Auftaktmatch.

Der neunfache Titelträger witterte auf einmal seine Chance und agierte weniger fehleranfällig. Die Alpenvolleys ließen sich jedoch nicht abschütteln und so wechselte die Führung, ähnlich wie im ersten Satz, im Minutentakt: 12:12, 16:16, 20:20 – es war nichts für schwache Nerven. Besonders als Berlin einen Satzball nach dem anderen hatte. Hypo kämpfte, ließ nicht locker und wurde am Ende für das gezeigte Kämpferherz belohnt: 31:29. Um 21.26 Uhr stand die Olympia-halle Kopf. Der Underdog hatte den Berliner Stars eine Lehrstunde erteilt. Headcoach Stefan Chrtiansky sagte: „Das war Wahnsinn! Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt. Das freut mich am meisten.“