Spurs und Pöltl erzwangen gegen Nuggets Entscheidungsspiel

San Antonio – Die San Antonio Spurs wahrten ihre Chancen auf den Aufstieg in die zweite Runde der NBA-Play-offs. Mit einem 120:103 gegen die Denver Nuggets stellten sie am Donnerstag (Ortszeit) im „Best of seven“ auf 3:3. Jakob Pöltl steuerte acht Punkte, neun Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf in 28:24 Minuten auf dem Parkett bei. Das entscheidende Spiel steigt am Samstag in Colorado.

Mit dem Rücken zur Wand starteten die Spurs mit einem 34:24 nach zwölf Minuten in die sechste Begegnung. Die vom überragenden serbischen Center Nikola Jokic (43 Punkte, zwölf Rebounds, neun Assists) angeführten Nuggets blieben jedoch bis zum Schlussviertel (90:85 für San Antonio) in Schlagdistanz. Den vierten Abschnitt eröffneten die Texaner mit Distanztreffern von Rudy Gay und Marco Belinelli, Pöltl („Wir gehen in ein Spiel sieben! Super Disziplin, Kampfgeist und Teamplay“) erhöhte auf 98:85. Danach war der fünffache NBA-Champion ungefährdet.

LaMarcus Aldridge (26 Punkte, zehn Rebounds) und DeMar DeRozan (25 Zähler, je sieben Rebounds und Assists) waren die Protagonisten aufseiten San Antonios. Die starke Bank der Spurs hatte ebenfalls ihren Anteil am Erfolg. 36 Punkte kamen von den Reservisten, bei Denver waren es nur deren 13. (APA)