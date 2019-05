Die W Series will das Frauenbild im Motorsport entstauben

Frauen am Steuer, das sorgt in der Welt des Motorsports noch immer für Diskussionen. Zum Start der neuen „W Series“ im Rahmen des DTM-Auftakts am Samstag in Hockenheim sind diese Debatten neu entflammt. Die Rennserie ist nur Fahrerinnen vorbehalten und soll den besten Pilotinnen den Weg zu einer großen Karriere ebnen, vielleicht sogar in der Formel 1.