Roger Federer tritt vor seinem ersten Antreten in Paris seit 2015 in der kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Rom an. Das kündigte der Schweizer am Samstag an. Am Freitag hatte der Tennis-Superstar aus der Schweiz in Madrid im Viertelfinale gegen Dominic Thiem verloren. In der spanischen Hauptstadt hatte der Routinier sein Sand-Comeback nach fast dreijähriger Pause gefeiert.

In Rom trifft er als Nummer 3 gesetzt nach einem Freilos auf Frances Tiafoe (USA) oder Joao Sousa (POR).