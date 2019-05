Warriors im Western-Conference-Finale gegen Portland 2:0 voran

Die Golden State Warriors sind auf bestem Wege, zum fünften Mal en suite das Endspiel der NBA zu erreichen. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Donnerstagabend (Ortszeit) einen 114:111-Heimsieg über die Portland Trail Blazers und liegt damit im Western-Conference-Finale bereits 2:0 in Führung. Matchwinner für die „Dubs“ war einmal mehr Stephen Curry.

Der 31-jährige Point Guard verbuchte 37 Punkte sowie je acht Rebounds und Assists. Im Gegensatz zur ersten Partie (116:94 für Golden State) war Portland diesmal ein ebenbürtiger Gegner und führte von der dritten bis zur 33. Minute ausnahmslos, teilweise sogar mit 17 Zählern. Doch mit einem 14:3-Lauf in den letzten 4:16 Minuten setzten sich am Ende erneut die Warriors durch. „Wir haben dieses Spiel ‚gestohlen‘. Portland war klar besser als wir“, sprach Golden-State-Trainer Steve Kerr von einem glücklichen Sieg.

Bereits vor dem Match wurde bekannt, dass der NBA-Champion der vergangenen beiden Jahre auch in den kommenden beiden Partien der „best of seven“-Serie in der Nacht auf Sonntag bzw. Dienstag (jeweils 3.00 MESZ/live DAZN) in Portland auf seinen verletzten Superstar Kevin Durant verzichten muss. Möglicherweise wird der 30-Jährige nach seiner Wadenzerrung erst bis zum Beginn der Finalserie (ab 30. Mai/Ortszeit) wieder fit. (APA)