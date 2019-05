Lyles feiert Fotofinish-Sieg in 9,86 Sek. über 100 m in Shanghai

Die US-Amerikaner Noah Lyles und Christian Coleman stellten am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Shanghai über 100 m in 9,86 Sekunden eine Jahresweltbestleistung auf. Lyles setzte sich nach Fotofinish um Tausendstel durch. Über 400 m Hürden brillierte Seriensieger Abderrahman Samba in 47,27 Sek., ebenso eine Jahresweltbestzeit.

Der Äthiopier Yomif Kejelcha (5.000 m) und seine Landsfrau Gudaf Tsegay (3.000 m Hindernis), die Marokkanerin Rababe Arafi (1.500 m) sowie der deutsche Speerwerfer Andreas Hofmann sorgten für weitere Jahresweltbestleistungen in der chinesischen Metropole. Das nächste Diamond-League-Meeting findet am Donnerstag, 30. Mai, in Stockholm statt, mit dabei wird der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger im Diskusbewerb sein. (APA)