US-Golfstar Koepka verteidigte seinen Titel bei der PGA Championship

Golfstar Brooks Koepka gewann die 101. PGA Championship und verteidigte seinen Titel damit erfolgreich. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner spielte am Sonntag (Ortszeit) beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York eine 74er-Runde und benötigte damit insgesamt 272 Schläge.

Der Weltrangliste-Erste Dustin Johnson (USA) kam Koepka mit einer 69er-Runde (274 Schläge) gefährlich nahe, konnte ihn aber letztlich nicht mehr vom ersten Platz verdrängen. Auf Platz drei folgte mit Jordan Spieth ein weiterer US-Amerikaner (278 Schläge).

Der aktuelle Masters-Sieger Tiger Woods war bereits nach zwei Tagen bei dem mit elf Millionen Dollar dotierten Turnier auf dem schweren Par-70-Kurs auf Long Island am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. (APA)