“Ein ganz Großer ist von uns gegangen“: Reaktionen zum Tod von Niki Lauda

Wien — Niki Laudas ehemaliger Formel-1-Rennstall McLaren hat mit großer Bestürzung auf den Tod der österreichischen Rennlegende reagiert. „Alle bei McLaren sind tieftraurig zu hören, dass unser Freund, unser Kollege und der Weltmeister von 1984, Niki Lauda, gestorben ist", schrieb das britische Team am Dienstag bei Twitter. Lauda hatte nach seinen beiden WM-Triumphen für Ferrari seinen dritten Titel in einem McLaren gewonnen. „Niki wird für immer in unseren Herzen und verankert sein in unserer Geschichte."

„Für immer in unseren Herzen, für immer unsterblich in unserer Geschichte", twitterte die Motorsport-Königsklasse am Dienstagmorgen. „Die Motorsport-Gemeinschaft betrauert den verheerenden Verlust einer wahren Legende". Die Gedanken aller in der Formel 1 seien bei den Freunden und der Familie des Österreichers, der am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben war.



„Heute ist ein trauriger Tag für die Formel 1", schrieb Laudas ehemaliger Rennstall Ferrari am Dienstag ebenfalls bei Twitter. „Die große Familie Ferrari erfährt in tiefer Trauer die Nachricht vom Tod des Freundes Niki Lauda, dreifacher Weltmeister, zweimal mit der Scuderia (1975-1977). Er wird auf ewig in unseren Herzen und in denen der Fans bleiben." Seinen dritten Titel hatte Lauda 1984 in einem McLaren geholt.



Das deutsche Werksteam Mercedes veröffentlichte via Twitter zunächst ein Foto eines lächelnden Niki Lauda, darüber neben einem roten Herzen: Niki, 1949 - 2019. Lauda arbeitete seit Ende 2012 als Aufsichtsratschef des Rennstalls.

Red Bull Racing (Formel-1-Rennstall) schrieb: "Ein Champion, eine Legende, ein Freund. Ruhe in Frieden Niki.



„Eine Legende hat uns verlassen", schrieb der britische Ex-Weltmeister Jenson Button, er hatte 2009 die WM gewonnen.

„R.I.P. Niki Lauda", twitterte der aktuelle Formel-1-Pilot Romain Grosjean vom amerikanischen Team Haas.

Der spanische Ex-Weltmeister Fernando Alonso äußerte sich bei Twitter: „Schockierende und traurige Nachricht, diesen Morgen. RIP Niki".

Auch die österreichische Politik meldet sich zum Tod von Niki Lauda zu Wort. Bundeskanzler Sebastian Kurz twitterte "Österreich verliert eine seiner herausragendsten Persönlichkeiten." Niki Lauda sei Vorbild für Mut, Disziplin und Geradlinikgkeit gewesen.

Ebenso drückte Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Twitter seine Trauer aus: "Ein ganz Großer und Schillernder, ein Idol und ehrgeiziger Kämpfer, der nie aufgegeben hat, ist von uns gegangen."



SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner spricht von einem großen Rennsportler für den Aufgeben niemals eine Option war.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sagte in einer Aussendung: "Niki Lauda