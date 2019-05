Mit Mladenovic an seiner Seite: Vorteil Liebe für Thiem in Paris

Aus Paris: Roman Stelzl

Paris – Mit einem Lächeln sitzt Dominic Thiem im Pressezentrum der French Open – und kurz sieht es so aus, als würde Österreichs Tennis-Star gleich einen berühmten Sager aus dem Phrasenschwein von FC-Bayern-Kicker Thomas Müller kramen. Dessen Frau Lisa hatte sich ja vor wenigen Monaten via Twitter über eine Nicht-Einwechslung des Deutschen beschwert. Und darauf angesprochen, zuckte Müller nur die Schultern und grinste: „Sie liebt mich halt, was soll ich machen?“

Ein herrlicher Spruch. Und der passte wie die Faust aufs Auge zum Liebesleben von Thiem, der gestern mit einem hart umkämpften 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5 gegen Alexander Bublik (KAZ) in die dritte Runde einzog, wo morgen Pabl­o Cuevas (URU) wartet.

Zum Auftakt der French Open saß Kristina Mladenovic, die Freundin des 25-jährigen Niederösterreichers, in der Spielerbox und feuerte ihren Freund ein ums andere Mal lautstark an („Allez, allez!“). So sehr sogar, dass Thiem wegen Mladenovic in Runde eins wegen einer Verwarnung nahe am Punkteabzug (!) war. „Der Schiedsrichter hat mir gesagt, sie muss sich zusammenreißen, das ist meine letzte Ermahnung“, sagt Thiem. Und lächelt: „Sie muss sich halt die nächsten Spiele ein wenig zurückhalten.“

Thiem/Mladenovic wandeln auf den Spuren legendärer Tennis-Paare wie Steffi Graf und Andre Agassi ... - imago/Paul Zimmer

Um es frei nach Thomas Müller zu sagen: Das kann nur Liebe sein. Ist es auch. Seit über zwei Jahren sind die 26-jährige Französin und der fünf Monate jüngere Thiem ein Paar. Es ist die große Lovestory im Tennis. Umso mehr in Paris, wo die 1,84 Meter große Mladenovic (einen Zentimeter kleiner als Thiem) 2016 im Doppel den Grand-Slam-Titel holte. Heuer ist sie als Nummer vier der Weltrangliste (ja, derselbe Platz wie Thiem im Einzel) mit Timea Babos (HUN) eine große Favoritin auf den Triumph.

Dabei halten die beiden ihre Beziehung so gut es geht im privaten Bereich. Wie einst etwa Steffi Graf und Andre Agassi und derzeit Gaël Monfils und Elina Switolina. Abgesehen von ein paar Social-Media-Bildern dringt wenig nach außen. „Wir wollen nicht alles aus unserem Leben zeigen. Aber hin und wieder ist es doch schön, Bilder von uns zu sehen“, erklärte Mladenovic und ergänzte: „Er ist ein unglaublicher Spieler und großartiger Champion.“

Die gestreuten Rosen gibt der 13-fache ATP-Turniersieger gesammelt zurück, auch wenn Mladenovic in Paris in Runde eins scheiterte. „Sie hatte vor zwei Jahren eine grandiose Saison, jetzt trainiert Kiki wieder viel, viel mehr als früher“, sagt Thiem, der ihrem Neo-Trainer Sascha Baijin Tribut zollt: „Er hat eine unglaubliche Wirkung.“

... oder Jimmy Connors und Chris Evert. - imago/ZUMA Press/Keystone

Und die haben die beiden Turteltauben auch füreinander. Als zwei Tennis-Fanaten wird auf der Couch stundenlang über Spiele diskutiert, aktuell im Paris-Appartement von Mladenovic, in dem Thiem während der French Open wohnt. „Wir sind nicht nur Spieler, sondern Fans. Wir schauen gemeinsam, analysieren und diskutieren viel“, schmunzelt Thiem.

Dabei könnte es ab und an hitzig werden, ist Mladenovi­c doch bekannt für knackige Auftritte. So wie 2017 beim Achtelfinalsieg von Paris, als sie ihre Gegnerin Garbiñe Muguruz­a mit „Forza“-Rufen so traktierte, dass die Spanierin bei der Pressekonferenz darauf angesprochen in Tränen ausbrach und den Raum verließ. Oder wie am Mittwoch: Da fragte sie ein Journalist nach dem Aus, ob das französische Damen-Tennis ein Problem habe. Die gebürtige Serbin begann zu diskutieren, stellte Gegenfragen und meinte nur entnervt: „Das ist völlig deplatziert.“ Da ist viel Feuer dabei. Und das brennt nicht nur in den eigenen Spielen, sondern auch in denen ihres Freundes. Für Nostalgiker wäre das ja ein Fall für „Liebe ist …“.