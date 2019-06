Starker Federer bei Comeback in Paris ohne Satzverlust im Viertelfinale

Paris – Roger Federer zog ohne Satzverlust in das Viertelfinale der French Open ein. In seinem 401. Match bei einem Grand-Slam-Tennisturnier siegte der 37 Jahre alte Schweizer am Sonntag gegen den Argentinier Leonardo Mayer 6:2,6:3,6:3. Zuvor hatte Federer bereits den Italiener Lorenzo Sonego, den Deutschen Oscar Otte und den Norweger Casper Ruud jeweils glatt bezwungen.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger am Dienstag auf seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka oder den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Federer spielt zum ersten Mal seit 2015 wieder in Paris. (dpa)