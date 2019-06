ÖVV-Damen unterlagen in European League Ungarn 0:3

Österreichs Volleyball-Damen haben am Mittwoch in Graz das vorletzte Spiel in der European Golden League gegen Ungarn mit 0:3 (-25,-16,-16) verloren. Schon vor dem abschließenden „Rückspiel“ in Budapest am Samstag (15.00 Uhr) ist für die Truppe von Trainerin Svetlana Ilic damit Platz drei in Gruppe B fix. Ab 20.20 Uhr stand im Sportpark noch das Herren-Duell der Silver League gegen Ungarn an. (APA)