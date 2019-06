Hollaus sammelte als Weltcup-Vierter wichtige Punkte für Olympia-Quali

Lukas Hollaus erreichte am Samstag sein bisher bestes Resultat in dem der WM-Serie untergeordneten Triathlon-Weltcup. Der Salzburger wurde in Astana, wo der Bewerb wegen der schlechten Wasser-Qualität als Duathlon ausgetragen wurde (5 km Laufen, 40 km Rad, 10 km Laufen), als Vierter klassiert. Wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation sammelte auch die Kärntnerin Lisa Perterer als Siebente.

Perterer war in der vergangenen Woche in Mexiko Weltcup-Dritte gewesen. Ihre Landsfrau Sara Vilic landete in Nur-Sultan in Kasachstan beim Sieg der Japanerin Ai Ueda an der 16. Stelle. Der Salzburger Lukas Pertl wurde 22. Es siegte der Australier Matthew Hauser. (APA)