ÖVV-Damen unterlagen Ungarn in Golden League erneut

Österreichs Volleyball-Damen haben am Samstag in Budapest zum Abschluss der European Golden League gegen Ungarn mit 1:3 (18,-16,-18,-23) verloren. Schon vor der Partie, nämlich nach dem „Hinspiel“ in Graz am Mittwoch (0:3), war das Verpassen des Final Fours für die Truppe von Trainerin Svetlana Ilic festgestanden. Kroatien und Ungarn liegen in der Vierergruppe B vor den Österreicherinnen.

Ab 17 Uhr waren auch die Herren gegen Ungarn gefordert. Für die Truppe von Teamchef Michael Warm ging es im Fernduell mit Griechenland (in Bosnien-Herzegowina) um den Gruppensieg in der Silver League. (APA)