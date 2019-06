Jungstar Evenepoel gewann Belgien-Rundfahrt

Jungstar Remco Evenepoel hat am Sonntag im Alter von nur 19 Jahren die Belgien-Radrundfahrt gewonnen. Der Junioren-Doppelweltmeister aus dem Deceuninck-Quickstep-Team triumphierte nach seinem ersten Profisieg am Donnerstag auf dem zweiten Teilstück in der Endabrechnung 52 Sekunden vor seinen belgischen Landsmännern Victor Campenaerts und Tim Wellens (beide Team Lotto).

Evenepoel, der in seiner Heimat bereits mit Eddy Merckx verglichen wird, war am Schlusstag im Massensprint in einen Sturz verwickelt, blieb aber bis auf Abschürfungen unverletzt. (APA)