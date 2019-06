Knappe Mehrheit der Schweden gegen Winterspiele in Stockholm

Die Olympia-Bewerbung von Stockholm wird von vielen Schweden weiter kritisch betrachtet. In einer neuen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Zeitung „Dagens Nyheter“ sprach sich eine knappe Mehrheit der Befragten gegen eine Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 in Stockholm und Aare aus: 37 Prozent der 1.130 Befragten sind gegen eine Austragung, 34 dafür.

In einer vor knapp einer Woche veröffentlichten Befragung des schwedischen Radios sprachen sich 47 Prozent für und 41 Prozent gegen die Austragung der Winterspiele aus. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) spricht von 55 Prozent Unterstützung in Schweden. Um die Austragung bewirbt sich auch Mailand mit Cortina d‘Ampezzo. In Italien ist die Unterstützung laut IOC-Angaben klar höher. Die Winterspiele 2026 werden am kommenden Montag in Lausanne vergeben. (APA)