Schützen-Duos im Mixed-Bewerb ausgeschieden

Österreichs Schützen-Duos im Mixed-Bewerb der Europaspiele in Minsk sind am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Sylvia Steiner/Thomas Havlicek wurden im 10-m-Pistolenbewerb 24., Franziska Peer/Martin Strempfl im 10-m-Luftgewehr-Bewerb 15. sowie Olivia Hofmann/Bernhard Pickl 31. Nur die Top acht stiegen in die zweite Qualirunde auf. (APA)