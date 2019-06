Team Felbermayer brach nach schweren Stürzen Slowenien-Tour ab

Nach schweren Stürzen von Matthias Krizek und Stephan Rabitsch auf der zweiten Etappe der Slowenien-Radrundfahrt am Donnerstag hat das Team Felbermayer am Samstag vorzeitig die Heimreise angetreten. Immerhin kamen die beiden heimischen Profis, die bei einer Abfahrt von der Straße abgekommen und 50 Meter in ein Waldstück gestürzt waren, „nur“ mit schweren Hautabschürfungen davon.

„Es ist bitter, eine Rundfahrt so vorzeitig zu beenden“, meinte Felbermayer-Rennsportleiter Andreas Grossek in einer Aussendung. „Im Hinblick auf die Österreich-Radrundfahrt, die in genau zwei Wochen beginnt, wollen wir aber nichts riskieren.“ (APA)