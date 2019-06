Dzambekov als einziger österreichischer Boxer weiter

Als einziger österreichischer Boxer hat Umar Dzambekov seinen Auftaktkampf bei den Europaspielen in Minsk gewonnen. Mit einem 5:0 über den Norweger Alexander Martinsen zog er am Samstagabend im Halbschwergewicht (bis 81 kg) ins Achtelfinale ein, wo er am Sonntag auf den Briten Ben Whittaker trifft.

Für alle anderen rot-weiß-roten Vertreter ist das Turnier nach dem Sechzehntelfinale bereits beendet. Marcel Rumpler unterlag im Weltergewicht dem Italiener Vincenzo Mangiacapre mit 2:3, der Tiroler Edin Avdic im Mittelgewicht dem Spanier Miguel Cuadrado Entrena mit 0:5. Ahmet Simsek musste sich im Leichtgewicht dem Spanier Cristian Eusse Vasquez mit 0:5 beugen. Schwergewichtler Ahmed Hagag hatte seinen Auftaktkampf schon am Freitag verloren. (APA)