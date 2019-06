Unterwurzacher nach Niederlage zum Auftakt unplatziert

Michaela Polleres trägt die Hoffnungen auf einen Medaillengewinn im Judo am Sonntag bei den Europaspielen in Minsk. In dem als EM zählenden Wettkampf besiegte sie in der Gewichtsklasse bis 70 kg nach einem Freilos die Portugiesin Barbara Timo, musste sich um den Pool-Sieg aber der Polin Daria Pogorzelec geschlagen geben.

In der Hoffnungsrunde benötigt Polleres zwei Siege für Bronze, erste Gegnerin ist Anna Bernholm (SWE).

Alle anderen ÖJV-Kämpfer blieben unplatziert. Magdalena Krssakova musste sich nach einem Freilos in der Klasse bis 63 kg der Britin Alice Schlesinger geschlagen geben, die Tirolerin Kathrin Unterwurzacher unterlag in derselben Kategorie zum Auftakt der Israelin Inbal Shemesh.

Bei den Herren gewann in der stark und zahlreich besetzten Klasse bis 81 kg Shamil Borchashvili seinen ersten Kampf gegen Srdjan Mrvaljevic aus Montenegro, danach war er gegen den Tschechen Ivan Petr erfolgreich, ehe dem Bulgaren Iwajlo Iwanov unterlag. Bis 73 kg musste sich Lukas Reiter dem Italiener Fabio Basile geschlagen geben. (APA)