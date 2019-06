Perfekte Wimbledon-Vorbereitung: Federer feierte 10. Titel in Halle

Mit der nächsten Bestmarke seiner grandiosen Tennis-Karriere glückte Roger Federer die perfekte Vorbereitung für Wimbledon. Der Tennis-Gentleman der Rekorde gewann zum zehnten Mal den Titel in Halle - so oft triumphierte er bei keinem anderen Turnier. 16 Jahre nach seinem ersten Erfolg in Deutschland bezwang Federer am Sonntag den hartnäckigen Belgier David Goffin 7:6(2),6:1 und bewies eine gute Woche vor dem Auftakt, dass in Wimbledon wieder mit ihm zu rechnen ist.

„Das ist natürlich total speziell“, hatte der 37-jährige Schweizer schon gesagt, bevor er die Statistiken weiter aufpolierte. In Wimbledon hat der Ausnahmeathlet ebenso wie in Dubai achtmal triumphiert, bei seinem Heimturnier in Basel neunmal. (dpa)