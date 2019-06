Tiroler Luftgewehrschützinnen in Qualifikation ausgeschieden

Österreichs Schützen müssen bei den Europaspielen in Minsk weiter auf einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele warten. In den 10-m-Luftgewehr-Bewerben war am Montag in der Qualifikation Endstation.

Franziska Peer (Wörgl) landete an 16. Stelle, ihr fehlte ein Ring auf ein Top-Acht-Resultat, Olivia Hofmann (Innsbruck) wurde 25. Der Titel ging an die Rumänin Laura Coman. Bei den Herren wurde Martin Strempfl in der Qualifikation 26., unmittelbar dahinter kam Bernhard Pickl auf Rang 27. Die Goldmedaille sicherte sich der Israeli Sergey Richter. (APA)