Minsk, Innsbruck – Mit hängenden Schultern schlich Kathrin Unterwurzacher von der Matte. Es sind bisher noch nicht die Europaspiele der Tiroler Athleten: Nach dem enttäuschenden Erstrunden-Aus der Innsbrucker Judo-Kämpferin (bis 63 kg) am Sonntag musste am Montag auch ihre Tiroler Trainingspartnerin Bernadette Graf (bis 78 kg) in Minsk (BLR) einen Rückschlag verdauen. Die Olympia-Hoffnung aus Tulfes schied im ersten Kampf gegen die Slowenin Klara Apotekar nach Golden Score aus und beendete das Turnier (zugleich auch EM) unplatziert.

„Derzeit klebt uns das Pech an den Füßen“, erklärte Tirols Judo-Präsident Martin Scherwitzl und verwies auf eine Hammer-Auslosung. Während Unterwurzacher nach zwei Verletzungen noch ihre Wettkampfform sucht, kam Graf mit den Hebeln ihrer größeren Gegnerin nicht zurecht. „Beide haben super gekämpft“, sagte Scherwitzl, der weiter fest an den Olympia-Traum glaubt.

Schwergewicht Stephan Hegyi (+100 kg) polierte abends das österreichische Abschneiden noch ein bisschen auf: Der Wiener gewann die zweite Bronze-Medaille nach Rad-Ass Daniel Auer.

Sportschützin Franziska Peer indes schrammte am Montag im 10-m-Luftgewehr-Bewerb als 16. haarscharf an der Final-Qualifikation vorbei. „Auf einen Top-acht-Platz hat nur ein Ring gefehlt“, sagte die Wörglerin. Die Innsbruckerin Olivia Hofmann wurde 25. Im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch am Donnerstag rechnet sich das Duo die größten Chancen auf einen Olympia-Quotenplatz aus. Schon vorbei sind die Europaspiele für Tischtennis-Ass Robert Gardos (Out im zweiten Spiel gegen Kristian Karlsson/SWE) sowie Tirols Box-Hoffnung Edin Avdic (0:5-Niederlage gegen Miguel Cuadrado Entrena/ESP). (ben)