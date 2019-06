Haas in Wimbledon-Quali in 1. Runde out

Mit Barbara Haas hat sich am Dienstag die einzige in der Qualifikation für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon angetretene Österreicherin verabschiedet. Die Oberösterreicherin musste sich der Tschechin Tereza Smitkova (Nr. 16) in der ersten Runde nach 2:33 Stunden Spielzeit mit 7:6(4),5:7,5:7 geschlagen geben. In der Herren-Quali schaffte Dennis Novak am Vortag den Einzug in die 2. Runde. (APA)