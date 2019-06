Gutes EURO-Los für ÖHB: Tschechien, Nordmazedonien, Ukraine

Wien – Österreichs Handball-Nationalteam der Männer trifft bei der EM 2020 auf Tschechien, Nordmazedonien und die Ukraine. Das ergab die am Freitagabend im Wiener Erste Campus vorgenommene Auslosung der für 9. bis 26. Jänner angesetzten EURO. Spielort der Gruppe B ist die Wiener Stadthalle. Im zweiten Pool (A) auf österreichischem Boden spielen in Graz Kroatien, Weißrussland, Montenegro und Serbien.

Neben Österreich wird der erstmals von 24 Teams bestrittene kontinentale Titelkampf auch in Schweden und Norwegen ausgetragen. Weitere Vorrunden-Spielorte sind Trondheim mit den Gruppen C und D, Malmö mit Pool E und Göteborg mit F. Die Hauptrunden mit jeweils sechs Aufsteigern werden in Wien und Malmö gespielt, das Final-Wochenende in Stockholm ausgetragen. (APA)