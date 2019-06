35:10 gegen Vikings! Raiders gewinnen ECTC-Titel

Innsbruck – Mit einem souveränen 35:10-(28:3)-Kantersieg gegen die Vienna Vikings sicherten sich die Swarco Raiders am Samstagabend im rein österreichischen Finale der European Club Team Competition (ECTC) den zweiten Titel in der heurigen Spielzeit. Vor 5000 Zuschauern im Tivolistadion brannten Quarterback Sean Shelton und Co. ein Feuerwerk ab und ließen den Wienern keine Chance. Überragend: Shelton und Adrian Platzgummer, die jeweils zwei Touchdowns markierten.

Damit gewannen die Raiders auch ihr 14. Saisonspiel (zehn in der AFL, vier im Europacup). (TT)