Golf-Profi Sepp Straka hat beim mit 7,3 Millionen US-Dollar dotierten PGA-Turnier in Detroit am Samstag zwei unter Par gespielt. Die 70 Schläger waren seine bisher schlechteste Runde bei den Rocket Mortgage Classic, womit der auf Rang elf in den Tag gestartete 26-Jährige auf Platz 19 zurückfiel.

Überlegen in Führung lag der US-Amerikaner Nate Lashley, der mit sechs Schlägen Vorsprung auf seinen Landsmann J.T. Poston in den Schlusstag ging. (APA)