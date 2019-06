Yamaha-Pilot Vinales gewinnt das MotoGP-Rennen in Assen

Assen – Der Sieg im MotoGP-Rennen in Assen ist an den Spanier Maverick Vinales gegangen. Der Yamaha-Pilot distanzierte am Sonntag seinen Landsmann und WM-Leader Marc Marquez (Honda) um fast fünf Sekunden und feierte den ersten Yamaha-Sieg in dieser Saison. MotoGP-Rookie und Pole-Mann Fabio Quartararo (Yamaha) aus Frankreich fuhr als Dritter zum zweiten Mal in Folge auf das Podest.

Altstar Valentino Rossi (Yamaha) stürzte schon früh und schied zum dritten Mal in Folge aus. Im Gesamtklassement baute Marquez seine Führung gegenüber dem viertplatzierten Andrea Dovizioso auf Ducati auf 44 Punkte aus (160:116). (APA/sda)