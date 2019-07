ÖVV-Damen bei Hamburg-WM aufgestiegen

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sind bei der Beach-Volleyball-WM in Hamburg als Zweite im Pool B in die K.o.-Runde (Sechzehntelfinale) aufgestiegen. Die Österreicherinnen setzten sich am Montag im dritten Gruppenspiel gegen die Polen Katarzyna Kociolek/Kinga Wojtasik klar mit 2:0 (21,8) durch.

Mit fünf Punkten landeten Schützenhöfer/Plesiutschnig hinter den Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka (6) und vor den Deutschen Leonie Körtzinger/Sarah Schneider (4) und den Polinnen (3) an zweiter Stelle. (APA)