Erster Tour-Etappensieg für Elia Viviani

Nancy – Elia Viviani hat in Nancy im Massensprint die 4. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 30-jährige Italiener vom Team Deceuninck-Quickstep gelangte am Dienstag zu seinem ersten Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Der Norweger Alexander Kristoff wurde Zweiter, der Australier Caleb Ewan Dritter. Superstar Peter Sagan verpasste als Vierter wieder knapp das Podium.

„Das bedeutet mir eine Menge. Das war das große Ziel in diesem Jahr. Ich musste nur noch meinen Job erledigen“, sagte Viviani, der die italienische Serie in Nancy fortsetzte. Zum sechsten Mal bei 16 Ankünften siegte ein Fahrer aus Italien.

Im Gesamtklassement behauptete Vivianis Teamkollege Julian Alaphilippe die am Vortag übernommene Führung ohne Probleme. Der Vorsprung des Franzosen auf den Belgier Wout van Aerts beträgt nach wie vor 20 Sekunden. Dritter ist der Niederländer Steven Kruijswijk, der 25 Sekunden zurückliegt.

Bestplatzierter Österreicher am Dienstag war Patrick Konrad, der auf den 43. Rang fuhr. Gregor Mühlberger wurde mit der gleichen Zeit 48. In der Gesamtwertung rangiert Konrad auf Platz 28, sein Bora-Teamkollege Mühlberger ist 29. Der Rückstand auf Alaphilippe beträgt jeweils 1:11 Minuten.

Zu den Protagonisten der Etappe, die über 213,5 km von Reims nach Nancy führte, gehörten der Schweizer Michael Schär, der Franzose Yoann Offredo und der Belgier Frederik Backaert. Das Trio bildetet lange die Spitze, der Maximalvorsprung betrug dreieinhalb Minuten. Als Letzter wurde Schär 16 Kilometer vor dem Ziel vom Feld gestellt.

Am Mittwoch folgt für den Tour-Tross ein hügeliges Teilstück in den Vogesen. Nach dem Start in Saint-Die-des-Vosges stehen auf den 175,5 km bis zum Ziel in Colmar vier Bergwertungen auf dem Programm. Zwei davon - Haut-Koenigsbourg und Trois-Epis – gehören zur 2. Kategorie. (APA/dpa/sda)