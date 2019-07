Gardos scheiterte in Qualifikation für Australian Open

Geelong – Österreichs Tischtennis-Routinier Robert Gardos hat den Aufstieg ins Hauptfeld der Australian Open in Geelong verpasst. Der 40-Jährige musste sich am Mittwoch in der dritten Vorrunde des zur Platinum-Serie zählenden Turniers dem genau halb so alten Südkoreaner Cho Seung-min mit 0:4 (-11,-6,-3,-6) geschlagen geben. (APA)