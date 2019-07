Djokovic spazierte gegen Goffin ins Halbfinale von Wimbledon

London – Titelverteidiger Novak Djokovic ist bei seiner 15. Teilnahme zum neunten Mal ins Halbfinale von Wimbledon eingezogen. Der serbische Tennisprofi fertigte im Viertelfinale am Mittwoch den belgischen Weltranglisten-23. David Goffin mit 6:4, 6:0, 6:2 ab.

Am Freitag trifft die Nummer eins der Tennis-Welt in der Vorschlussrunde auf den Argentinier Guido Pella oder den Spanier Roberto Bautista Agut. Der 32-jährige Djokovic strebt seinen fünften Titel beim Rasenturnier im Südwesten Londons an. (dpa)