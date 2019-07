Keine KVÖ-Teilnahme in den Vorstieg-Finali von Briancon

Beim Vorstieg-Weltcup der Kletterer in Briancon hat es kein österreichischer Teilnehmer in das Finale geschafft. Jessica Pilz und Jakob Schubert hatten als zuletzt jeweils Chamonix-Dritte diese Station wegen der WM-Vorbereitung ausgelassen. Bei den Damen verpasste Christine Schranz als Neunte die Finalteilnahme knapp. Max Rudigier landete an der 18., Matthias Schiestl an der 19. Stelle. (APA)