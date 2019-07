Norweger Warholm läuft Europarekord über 400 m Hürden

London – Am ersten Tag des Diamond-League-Meetings in London hat der Norweger Karsten Warholm seinen Europarekord über 400 m Hürden erneut verbessert. Der Welt- und Europameister gewann am Samstag in der Jahresweltbestzeit von 47,12 Sekunden und blieb 21/100 unter der Bestmarke, die er am 13. Juni in Oslo aufgestellt hatte. Der 23-Jährige verwies den Türken Yasmani Copello auf Platz zwei (48,93).

Die 100 m gingen in 9,93 überraschend an den Südafrikaner Akani Simbine vor dem Briten Zharnel Hughues (9,95) und dem Jamaikaner Yohan Blake (9,97), die 800 m holte sich der Kenainer Ferguson Rotich in 1:43,14. Der US-Amerikaner Christian Taylor musste sich im Dreisprung mit 17,19 m klar der Portugiesen Pedro Pablo Pichardo, der es auf 17,53 m brachte, geschlagen geben. Die in London nicht zur Diamond League zählenden 5.000 m wurden vom Äthiopier Hagos Gebrhiwet (13:01,86 Min.) gewonnen, der zweitplatzierte Norweger Jakob Ingebrigtsen stellte in 13:02,03 nationalen Rekord auf.

Die 100 m Hürden gewann die Jamaikanerin Danielle Williams in der Jahresweltbestzeit von 12,32 Sek., die 200 m gingen an Elaine Thompson (JAM/22,13 Sek.), die 400 m an Shericka Jackson (GBR/50,69 Sek.) und die 1.500 m an die Britin Laura Muir (3:58,25 Min.). Das Speerwerfen holte sich die Weißrussin Taziana Chaladowitsch (66,10 m) und den Stabhochsprung die als neutrale Athletin antretende Russin Anschelika Sidorowa (4,75 m).

Am Sonntag ist Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger im Einsatz. Der Oberösterreicher wird versuchen wird, seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen (ab 14.50 Uhr MESZ). (APA)