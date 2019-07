Novak spielte sich durch Gstaad-Quali in den Hauptbewerb

Dennis Novak erreichte den Hauptbewerb des ATP-Tennisturniers in Gstaad. Der 25-jährige Niederösterreicher setzte sich in der Qualifikation erst 6:3,6:2 gegen den Franzosen Stephane Robert und am Sonntag 6:3,6:3 gegen den Kroaten Viktor Galovic durch. Zuletzt war Novak in Baastad ins Achtelfinale gekommen. (APA)