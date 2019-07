Alexander Zverev und Freundin Olga zeigten sich wieder als Paar

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev und seine Freundin Olga Scharipowa sind nach Angaben der Russin wieder zusammen. Die beiden zeigten sich gemeinsam bei einer Veranstaltung am Rande des Turniers in Zverevs Heimatstadt Hamburg. „Ja, wir sind wieder ein Paar“, sagte die 22-jährige Scharipowa der Bild. Zverev äußerte sich nicht dazu. Im April hatten sich die beiden getrennt.

Noch in der vergangenen Woche hatte der 22-jährige Zverev bei einem Medientermin in Hamburg auf die Frage, ob es eine Frau in seinem Leben gebe, geantwortet: „Es gibt meine Mama, es gibt die Frau von meinem Bruder. Wenn Sie von Freundinnen reden, dann eher nicht“, hatte der Weltranglisten-Fünfte gesagt. „Frauen wird es immer in meinem Leben geben.“ (dpa)