Grabowski schwamm OSV-Rekord, Reitshammer verpasste Finale klar

Die Burgenländerin Lena Grabowski hatte am Freitag in der Früh-Session der Schwimm-Langbahn-WM in Gwangju zweimal über 200 m Rücken anzutreten. In den Vorläufen hatte sie ex aequo Rang 17 belegt, musste damit in ein Swim-off um den ersten Reserveplatz für das Semifinale. Das gewann die 16-Jährige klar. Marlene Kahler wurde über 800 m Kraul 22., Bernhard Reitshammer im Kraulsprint 49.