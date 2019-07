Alaphilippe schenkte frierendem Buben sein Gelbes Trikot

Schwimm-WM

Grabowski schwamm OSV-Rekord, Reitshammer verpasste Finale klar

Die Burgenländerin Lena Grabowski hatte am Freitag in der Früh-Session der Schwimm-Langbahn-WM in Gwangju zweimal über 200 m Rücken anzutreten. In den Vorläu ...