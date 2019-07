Hitzeschlacht in Hockenheim: Vettel fuhr erste Trainingsbestzeit

Hockenheim - Sebastian Vettel hat sich im Auftakttraining zu seinem Formel-1-Heimrennen in Hockenheim die Bestzeit gesichert. Der deutsche Ferrari-Star verwies am Freitag nach der ersten eineinhalbstündigen Einheit bei um die 45 Grad Streckentemperatur seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Vettel hatte bei seiner schnellsten Runde in 1:14,013 Minuten auf dem Hockenheimring einen Vorsprung von 0,255 Sekunden auf den Monegassen. Hinter dem Ferrari-Duo klassierte sich der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes auf dem dritten Platz.

Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas landete nach einem Verbremser im Kiesbett und fuhr hinter Red-Bull-Star Max Verstappen die fünftschnellste Runde.

Vettel hofft auf seinen Premierenerfolg in Hockenheim. Im vergangenen Jahr kostete ihn ein folgenschwerer Fahrfehler den fast schon greifbaren Sieg. In der aktuellen WM-Wertung hat der Heppenheimer schon 100 Punkte Rückstand auf Hamilton. Der Engländer gewann die vergangenen beiden Auflagen auf dem Traditionskurs in Nordbaden. (dpa)

Alle Ergebnisse vom F1-Wochenende in Deutschland findet ihr hier: