Bernhard Reitshammer im Rückensprint als 24. out

Gwangju – Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Samstag auch in seinem vierten Rennen bei den Langbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Gwangju das Semifinale verpasst. Der 25-Jährige schlug über 50 m Rücken mit der Vorlaufzeit von 25,50 Sekunden an, womit ihm 0,24 Sek. auf die Top 16 fehlten. Sein österreichischer Rekord steht seit 26. April auf 25,00 Sek. Mit dieser Marke wäre er Neunter geworden.

Reitshammer bilanziert mit den WM-Platzierungen 21 (50 m Brust), 24 (50 m Rücken), 29 (100 m Rücken) und 49 (50 m Kraul). Im Sprint auf der Brustlage hatten ihm lediglich 0,16 Sek. auf die Qualifikation für die Finalsession gefehlt. Auf ein Antreten über 200 m Lagen hatte der Athlet des ASV Linz zur Wochenmitte kurzfristig verzichtet. Als letzter Österreicher bei diesen Titelkämpfen ist am Sonntag Patrick Staber über 400 m Lagen im Einsatz. (APA)