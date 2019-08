St. Antonerin Katharina Swanson für Olympiamedaille im Golf geehrt

In St. Anton gratulierten kürzlich Vertreter der Gemeinde, des TVB und des Golfclubs Arlberg Katharina Swanson, die heuer bei den Special Olympics in Abu Dhabi im Golf eine Silbermedaille gewonnen hatte. Für die 26-jährige St. Antonerin war es nach 2011 in Athen und 2015 in Los Angeles bereits das dritte Edelmetall.

„Wir haben alle mitgefiebert, die Daumen gehalten und uns sehr gefreut, als die Nachricht aus Abu Dhabi gekommen ist", sagte Bürgermeister Helmut Mall bei einer Feier am Griesplatz, an der viele Einheimische und Gäste teilnahmen. Seitens der Gemeinde und des Tourismusverbandes überreichte der Gemeindechef einen Trolley als Geschenk.

Für den Golfclub Arlberg gratulierte Vizepräsident Peter Mall. Er überreichte der Medaillengewinnerin als Geschenk die lebenslange kostenlose Mitgliedschaft beim Golfclub Arlberg. Katharina Swanson freute sich über die Unterstützung und Ehrung für ihren Erfolg. (psch)