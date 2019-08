Pilhatsch Weltcup-Zweite in Tokio über 50 Meter Rücken

Caroline Pilhatsch hat am Freitag beim Schwimm-Weltcup in Tokio über 50 m Rücken den zweiten Platz belegt. In 28,20 Sekunden musste sie sich nur der Australierin Emily Seebohm (28,03) geschlagen geben. Ihren Vorlauf hatte die WM-Siebente Pilhatsch in 28,09 gewonnen. (APA)