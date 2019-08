Schubert und Pilz bei Kletter-WM für Kombination qualifiziert

Hachioji – Jakob Schubert als Dritter der kombinierten Wertung nach den Einzelentscheidungen im Boulder, Vorstieg und Speed sowie Jessica Pilz als 17. haben den Kombinationsbewerb bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji in Japan erreicht. Für die 18-jährige Nachwuchshoffnung Sandra Lettner reichte es als 33. nicht. Nur dieser Bewerb ist 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio im Programm.

Die Speed-Goldmedaillen am Samstag gingen an den Italiener Ludovico Fossali und die Polin Aleksandra Miroslaw. Die Österreicher hatten in dieser Disziplin in der Medaillenentscheidung erwartungsgemäß nichts mitzureden, Schubert wurde 59., bei den Damen gab es die Ränge 38 für Sandra Lettner und 43 für Pilz, die damit den Kombi-Startplatz absicherte.

„Speed-Runs als Trainingseinheit“

Schubert gewann in Hachioji mit Silber im Boulder und Bronze im Vorstieg bereits zwei Medaillen. In der Kombination ist er nach dem Gewinn vor einem Jahr bei der Heim-WM in Innsbruck Titelverteidiger. Bei der WM geht es um je sieben der je 20 Quotenplätze.

„Meine Ausgangsposition war heute sehr angenehm, ich konnte den Speed-Bewerb ziemlich locker angehen. Ich habe die Speed-Runs als Trainingseinheit für den Montag nützen können“, sagte Schubert, der schon vor dem Speed-Einzelbewerb die Kombi-Quali sicher hatte. „Das Selbstvertrauen für den Kombinationsbewerb stimmt auf alle Fälle, Fehler darf ich mir am Montag aber sicher keinen erlauben, um mir den Traum vom frühzeitigen Olympiaticket zu verwirklichen.“ (APA)