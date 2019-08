Rast-Triumph im 500. DTM-Rennen, Eng auf dem Lausitzring Zehnter

Klettwitz – Meisterschaftsleader Rene Rast hat am Sonntag das Jubiläumsrennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gewonnen. Der deutsche Audi-Pilot triumphierte auf dem Lausitzring im 500. Rennen der Serie vor seinen Markenkollegen Nico Müller und Mike Rockenfeller. Der Salzburger Philipp Eng kam im BMW nicht über Platz zehn hinaus und behauptete in der Gesamtwertung nur knapp Rang vier.

An der Spitze baute Rast mit seinem fünften Sieg im 14. Saisonrennen seine Gesamtführung wieder aus. Der 32-Jährige, der durch einen technischen Defekt am Vortag viele Punkte eingebüßt hatte, liegt nun 20 Zähler vor Müller. Der Schweizer verspielte seine Chancen auf den zweiten Sieg in ebenso vielen Tagen mit einem verpatzten Start. Seine Aufholjagd endete auf Rang zwei.

Eng, Anfang der Saison noch DTM-Leader und am Vortag Fünfter, wartet mittlerweile seit Misano Anfang Juni auf einen Podestplatz. Landsmann Ferdinand Habsburg schied am Sonntag aus und liegt im Aston Martin weiter auf dem 18. und letzten Meisterschaftsrang. Das nächste DTM-Wochenende steigt Mitte September auf dem Nürburgring. Die Herstellerwertung ist Audi bereits vier Rennen vor Schluss nicht mehr zu nehmen. (APA/dpa)